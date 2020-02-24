Вырастут цены на непродовольственные товары в России — СМИ
Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров. Главной причиной увеличения стоимости непродовольственных товаров он назвал вступление в силу нормативов, предложенных в 2018 году Минприроды.
В августе 2019 года действовавший в то время вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть этот вопрос Минфину, Минпромторгу и Минэкономики. До конца февраля 2020 года с проектом ознакомится вице-премьер Виктория Абрамченко, а затем и правительство России.
Сейчас компании в среднем оплачивают 15% норматива утилизации. Если за их счет будет производиться полное уничтожение упаковок, это позволит снять часть финансовой нагрузки с населения, которое также оплачивает «мусорную реформу». В ответ предприниматели предупредили, что в случае принятия нормы продукция может подорожать на 1,5%.