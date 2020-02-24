В случае принятия предложенной Минприроды нормы о полной утилизации отходов, в России в 2021 году могут вырасти цены на непродовольственные товары. Ответственность за уничтожение упаковки будет возложена на производителей продукции.

Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров. Главной причиной увеличения стоимости непродовольственных товаров он назвал вступление в силу нормативов, предложенных в 2018 году Минприроды.

В августе 2019 года действовавший в то время вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть этот вопрос Минфину, Минпромторгу и Минэкономики. До конца февраля 2020 года с проектом ознакомится вице-премьер Виктория Абрамченко, а затем и правительство России.

Сейчас компании в среднем оплачивают 15% норматива утилизации. Если за их счет будет производиться полное уничтожение упаковок, это позволит снять часть финансовой нагрузки с населения, которое также оплачивает «мусорную реформу». В ответ предприниматели предупредили, что в случае принятия нормы продукция может подорожать на 1,5%.