Экология 04 июля 2023, 09:26 Выпускники магистерской программы РЭО смогут найти работу в 6 сферах

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Выпускники магистерской программы Российского экологического оператора и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова «Зеленая экономика и управление ресурсами» смогут трудоустроиться в таких сферах, как энергетика, металлургия, химическая промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление. Набор по программе стартовал в рамках базовой кафедры РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Базовая кафедра РЭО объявила набор на магистерскую программу по экономике замкнутого цикла в Плехановке. С вузом мы вплотную сотрудничаем и совместно будет выпускать специалистов для различных сфер, где важно соответствовать принципам зеленой экономики. Такими профильными сферами для трудоустройства выпускников станут энергетика, металлургия, химическая промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление. Обучение могут пройти государственные и муниципальные служащие, а также работники, занятые в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Во время обучения студенты изучат наиболее важные базовые экономические дисциплины в сочетании с новыми, нацеленными на всестороннее освещение проблематики зеленой экономики и устойчивого развития, и приобретут практические навыки эффективного менеджмента и управления продуктами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Студентов ждут такие профильные дисциплины, как экономика и проектирование производственных процессов, ресурсосберегающая политика государства, цифровая архитектура зеленой экономики, бизнес-модели зеленой экономики, развитие безотходных технологий, инновационные технологии зеленой экономики, цифровые технологии и ресурсосбережение, современные методы оценки инвестиций в зеленую экономику.

Окончившие магистратуру смогут проводить экономический и сравнительный анализ систем рециркуляции и моделей ресурсосбережения, разрабатывать, внедрять и совершенствовать проектно-экономическую деятельность в бизнес-процессы и модели «зеленой» экономики, проводить организационно-управленческую деятельность и аналитическое сравнение правовых аспектов систем рециркуляции и моделей ресурсосбережения для создания и совершенствования моделей национальной «зеленой» экономики.

Стоимость обучения по программе составляет 420 тысяч рублей за учебный год, срок обучения 2 года, очная форма обучения. Дополнительная информация о программе магистратуры «Зеленая экономика и управление ресурсами» представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам обучения по программам магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, заместитель директора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00 доб. 1629, адрес электронной почты: gotowish@rea.ru.