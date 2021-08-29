Синоптики рассказали, в каких регионах России в сентябре выпадет снег

Сразу несколько регионов России в начале сентября столкнуться с резким похолоданием, там выпадет первый снег. Сообщение об этом появилось на официальном сайте центра «Фобос».

По данным синоптиков, снега стоит ожидать в Мурманской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Карелии и Коми. Такие осадки не исключены и в некоторых других регионах страны. Например, в Ярославской и Свердловской областях.

Жителей столицы уже предупреждали о том, что со 2 сентября в город придет настоящая осень — с холодной погодой, дождями и порывистым ветром. По словам синоптиков, температура воздуха в Москве ожидается на семь градусов ниже нормы.

Метеорологи объяснили, какие российские города наиболее подвержены наводнениям. Речь о населенных пунктах, которые находятся возле горных рек. В горах труднее всего предсказывать погоду из-за сложного рельефа.