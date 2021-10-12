Вильфанд рассказал, когда в России выпадет первый снег

На данный момент сложно назвать даты, когда выпадет первый снег. Сделать это можно будет только ближе к ноябрю. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметил, что в октябре снег появляется довольно часто. Однако такой снежный покров не задерживается на долго и довольно быстро тает.

«Если говорить о средних климатических характеристиках, когда формируется устойчивый снежный покров, то в середине прошлого столетия это происходило во второй декаде ноября. Что же касается последних десятилетий — снежный покров устанавливается в самом конце ноября», — рассказал эксперт.

При этом, по его словам, в 2019-м году в это время снега еще не было, так как зима была довольно теплой. В последнее время снег ожидают обычно к середине декабря. Однако каждый год эти показатели меняются.