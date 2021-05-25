«Вымершая» выдра обнаружена в Аргентине

Защитники дикой природы в Аргентине нашли гигантскую речную выдру, которая считалась вымершей. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Животных обнаружили в национальном парке в провинции Чако. До этого этих выдр не видели около ста лет. Ученые предложили две причины, по которым животные могли вернуться. Согласно первой, они перебрались в Аргентину из парагвайского Пантанала. Согласно второй, которая считается менее вероятной, в Аргентине все это время оставалась популяция выдр, которую просто не заметили ученые.

«Эти животные живут семейными группами, и замеченная нами одинокая особь также могла происходить из группы», — рассказал специалист по охране природы Себастьян Ди Мартино.

Именно он и нашел выдру, когда занимался каякингом. Уточняется, что животные играют важную роль в речной экосистеме — они регулируют численность рыб в реках.

Выдры названы гигантскими, потому что они достигают 1,8 метра в длину и весят до 30 килограммов. Защитники природы считают, что район, где была найдена выдра, нужно защищать от браконьеров особенно тщательно.