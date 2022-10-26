Вымеобразные облака заволокли небо над Якутией | 360°

Экология 26 октября 2022, 00:02 Вымеобразные облака заволокли небо над Якутией Вымеобразные облака заволокли небо над Нюрбой "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Жители якутского города Нюрба заметили в небе вымеобразные облака. Такое уникальное природное явление характерно для тропических стран.

Реклама

Необычные облака заволокли небо над городом в понедельник, 24 октября. Местные жители стали снимать их на видео и делиться кадрами в социальных сетях.

Подобные нависающие облака называют вымеобразными. Они встречаются довольно редко и обычно в тропиках. Появление таких облаков связано с образованием циклонов. По словам специалистов, они могут говорить о приближении урагана.

Ранее синоптики предупредили, что во вторник, 25 октября, в Якутске ожидаются метель и сильный ветер. В связи с непогодой местным жителям разрешили по своему усмотрению оставить детей дома. Коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.

Пока одни регионы страны засыпало снегом, жители других наблюдали за солнечным затмением. Его видели в европейской части России и некоторых городах Сибири. Днем тень от Луны закрыла Солнце примерно на 70%. В Новосибирске людям даже удалось заснять уникальный «закат затмения».