Выходные в Москве и Московской области будут морозными и солнечными
Антициклон принесет в Москву и Московскую область легкий мороз, атмосферное давление будет расти. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В субботу, 5 декабря, в столице дневная температура воздуха опустится до -4, а в Московской области до -6. Скорость южного ветра от двух до семи метров в секунду.
«Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием западной периферии сибирского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за туч наконец-то выглянет солнце, буквально в ближайшие часы. Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять — семь суток», — рассказал Тишковец.
В начале следующей недели, по данным центра «Фобос», ночью будет до -11…-12 градусов, а дневная температура не превысит -4…-6 градусов.