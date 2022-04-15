Синоптик спрогнозировал теплые выходные на Пасху

В следующие субботу и воскресенье, 23 и 24 апреля, ожидается солнечная погода. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале следующей неделе возможны заморозки, но осадков станет меньше.

«Такая хорошая погода, которая удерживалась вчера и сегодня, поменяется, потому что к нам приближается циклон. Он обещает нам вторжение холодного воздуха и осадки в виде мокрого снега», — сказала она.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью будет плюсовая температура, днем — до +10…+14 градусов.

«Есть расчет, что пасхальные праздники, следующие суббота и воскресенье, будут более комфортные, будет солнышко и будет тепло», — добавила Позднякова.

Она сказала, что погода на этих выходных не будет соответствовать календарным нормам, она будет похожа по температуре на первые числа апреля.

Православные в этом году будут праздновать Пасху 24 апреля.