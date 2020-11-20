Выходные на Кубани начнутся со снега и гололеда

В ночь на 20 ноября столбики термометра показали -3…-2 градуса, а в южно-восточных предгорьях температура воздуха опустилась до -6. Ветер усилился до 13-18 метров в секунду.

Днем в пятницу синоптики прогнозируют +4…+9 градусов, а в Новороссийске воздух прогреется до +6…+11. В других городах на юге Кубани ожидается до +13. В первую половину дня возможны небольшие дожди, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. В некоторые районы опустится туман. Порывы ветра могут достигать 5-10 метров в секунду, в Новороссийске — до 19-24.

Ночью 21 и 22 ноября ожидается -2…+3 градуса, в восточной части края столбики термометра покажут до -7. Днем в субботу воздух прогреется до +4…+9 градусов, на следующий день — до +1…+6. На Черноморском побережье в выходные будет несколько теплее: ночью — 0…+5 градусов, днем +6…+11.

В субботу и воскресенье придет переменная облачность, местами пройдут дожди и выпадет снег. Днем 22 ноября в отдельных районах возможны сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед. Ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.