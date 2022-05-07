Выходные для москвичей и жителей Подмосковья начнутся с самого теплого дня с начала года

Жителей столицы и Подмосковья 7 мая ждут самая теплая погода с начала года. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости».

«Сегодняшний день может стать самым теплым с начала года, до этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градуса», — сказал он.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал «360», что воскресенье тоже порадует жителей Московской области хорошей погодой. В этот день столбик термометра также может показать 18 градусов.

Однако уже с понедельника жителей Московской области ждет ухудшение погоды. В День Победы температура составит +10…+12 градусов, а с утра будет +8 градусов. Временами пройдут дожди.

Подобный прогноз на 9 мая ранее давал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что 9 мая в Москве ожидается северный ветер, понижение температуры и облачная погода. Однако специалист не исключил, что в День Победы в Москве разгонят облака.