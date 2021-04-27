Выход рек из берегов прогнозируют в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили о подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное МЧС.

«В связи с высоким сбросным расходом Краснодарского водохранилища и учетом времени добегания, в период с 27.04.21 по 30.04.21, в нижнем течении реки Кубань сохранятся высокие уровни воды местами с достижением неблагоприятных отметок», — уточнили в ведомстве.

По данным издания, это касается следующих районов: Темрюкский, Анапский, Славянский, Крымский, Красноармейский, а также МО Краснодар. Местным жителям посоветовали не выходить из дома без необходимости, не ходить под деревьями и не парковать машины в неположенных местах.