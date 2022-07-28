Выбросы производств еще 7 регионов начнут мониторить датчиками

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области присоединятся к пилотному проекту по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга

Они будут передавать данные о состоянии окружающей среды на территории субъектов РФ в Российский экологический оператор, отвечающий за проект по созданию ЕГИС «Экомониторинг».

«ЕГИС „Экомониторинг“ предназначена для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды. С шестью регионами мы заключили соглашения по передаче информации и планируем договориться с еще семью. Присоединятся к проекту Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области. Единая система экомониторинга предназначена для принятия эффективных и оперативных управленческих решений в области охраны окружающей среды», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

На данный момент соглашения по передаче информации с автоматических станций заключены с Красноярским краем, Омской, Московской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой областями.

По словам Буцаева, такой комплексный инструмент позволит аккумулировать данные в одном месте на федеральном уровне. Информация поступает как с датчиков, которые установлены на предприятиях, так и с информационных систем регионов, а также дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и других систем. Уже сейчас 325 станций автоматического контроля в 97 городах и населенных пунктах передают данные в РЭО в рамках пилотного проекта.

«„Экомониторинг“ будет представлять собой базу данных в виде информационного портала с аналитическим модулем. Помимо субъектов РФ в проекте участвуют предприятия, которые также передают данные со своих датчиков. Мы уже договорились с „Норникелем“, „Газпром нефтью“, РЖД и ЗабГОКСвязью», — сказал заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.