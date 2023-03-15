Экология 15 марта 2023, 16:38 Выбросы парниковых газов в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами будут измерять с помощью новых IT-решений

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15 марта 2023 года в рамках международной вставки WASMA 2023 состоялась Панельная сессия «Цифровой импульс развития отрасли: внедрение IT-решений по обращению с ТКО и экомониторинга». В рамках сессии обсуждались новейшие технологические решения для устойчивого развития отрасли обращения с ТКО.

Одним из важных аспектов устойчивого развития отрасли является снижение углеродного следа при обращении с ТКО и мониторинг выбросов парниковых газов. На сессии Советник Генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев рассказал о работе ППК «РЭО» по применению новых IT-решений для мониторинга выбросов парниковых газов.

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Он напомнил, что с 01 января 2023 года вступили в силу требования Федерального закона от 01.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» о необходимости организациям отрасли предоставлять отчеты о выбросах парниковых газов в реестр выбросов парниковых газов, если их деятельность хозяйственная и иная сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. и более тонн углекислого газа в год.

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Однако на практике реализовать требования закона достаточно непросто в силу того, что эффективных инструментов оценки выбросов от объектов обращения с ТКО в настоящее время не создано. Расчетный метод оценки выбросов в основном применяемый как в мире, так и в Российской Федерации требует точных данных об объемах, массе и морфологическом составе захороненных отходов. Такие данные в отрасли централизованно собираются в настоящее время, при том, что данные по ранее захороненным отходам не всегда есть, в том числе у эксплуатирующих объекты обращения с ТКО предприятий. Кроме того, за последние десятилетия значительно изменился морфологический состав отходов, что также существенно влияет на выбросы. Таким образом дать реальную оценку выбросов парниковых газов по конкретным объектам и компаниям, а также в целом по отрасли достаточно сложно.

Реализуя положения Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов РЭО, ведет разработку наиболее эффективных способов объективной оценки выбросов от деятельности по обращению с ТКО, позволяющих объединить расчетные методы оценки выбросов парниковых газов и инструментальные, а также наиболее современные технологические решения.

Такие решения должны позволить собирать и агрегировать данные о выбросах на нескольких уровнях агрегации: объектам обращения с ТКО, по оператору по обращению с ТКО, по субъекту Российской Федерации и в целом по отрасли, реализуя принцип «от объекта до кадастра».

РЭО ведет работу над такими решениями. Построение 3D-моделей полигонов на основе лазерного сканирования объектов, которое РЭО ведет с 2022 года, позволяет получать точные данные по объемам уже захороненных отходов. Электронная модель федеральной схемы уже сегодня в постоянном режиме агрегирует данные по большинству объектов и процессов в сфере обращения с ТКО. Планируется обновление данных по морфологическому составу отходов и выбросам парниковых газов от них в различных природно-климатических зонах.

Комплексное использование всех этих инструментов должно позволить отрасли обращения с ТКО стать одной из первых отраслей экономики Российской Федерации, в которой наиболее объективно будет производиться оценка выбросов парниковых газов.

Это станет важным шагом на пути трансформации отрасли обращения с ТКО для достижения достижение целей устойчивого развития, отметил Генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, РЭО в прошлом году утвердил инструменты для такой трансформации: Политику зеленого финансирования, Декларацию устойчивого развития участников рынка обращения с отходами, Стандарт социально-экологических приоритетов в управлении организациями (ESG-стандарт).

Документы предусматривают все основные элементы трансформации, в том числе расчет и сокращение углеродного следа, снижение негативного воздействия на окружающую среду, гармонизацию взаимоотношений с местными сообществами и всеми заинтересованными лицами.

Присоединяясь к Декларации компании отрасли обращения с ТКО принимают обязательства по сокращению вредных выбросов и сбросов по всей технологической цепочке, включая транспортное обслуживание, а также разработке и реализации климатических проектов, направленных на замещение, улавливание и утилизацию парниковых газов.

Сегодня многие компании отрасли прорабатывает вопросы интеграции основных требований и подходов, изложенных в этих документах, в свою корпоративную стратегию и операционную деятельность.