Экология 10 августа 2023, 15:41 Выбросы ядовитого газа выявили в Омске Обь-Иртышская УГМС: в двух округах Омска выявили выбросы хлорида водорода

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В двух округах Омска выявили выбросы ядовитого хлорида водорода. Информацию об этом опубликовали на сайте Обь-Иртышского Управления гидрометеорологической службы.

Хлорид водорода — ядовитый газ с резким запахом. При растворении в воде он образует соляную кислоту. В небольших концентрациях газ может вызвать кашель, удушье и воспаление дыхательных путей. При сильном отравлении хлорид водорода вызывает отек легких и нарушении работы кровеносной системы и даже может привести к смерти.

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В Омске в ночь на 10 августа действовал режим неблагоприятных метеорологических условий. Промышленные предприятия обязали снизить выбросы на 15-20%. В региональном Минприроды заявили, что повышенное содержание вредных веществ в атмосфере говорит о том, что предприятия не выполнили это требование.

В декабре 2020 года 30 человек почувствовали себя плохо после купания в одном из бассейнов в Астрахани. Причиной стало превышение концентрации хлора в воде. Медики госпитализировали 16 человек, из которых 13 детей. Четверо несовершеннолетних попали в реанимацию.