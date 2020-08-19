facebook_pixel
    19 августа 2020, 17:26

    Выброс сернистого ангидрида произошел на заводе «Крымский титан»

    Анатолий Минкин

    В цеху расположенного в Армянске завода «Крымский титан» произошел выброс сернистого ангидрида во время запуска нового оборудования. Как сообщило ИА «Крыминформ», эту информацию подтвердил директор завода Эдуард Курмачев.
    Выброс сернистого ангидрида произошел на заводе «Крымский титан»

    По его словам, новый сернокислотный цех начали запускать еще минувшим вечером. Само помещение после ремонта холодное и сырое. Утром через основную трубу произошел выброс сернистого ангидрида.

    «Это облако частично попало на территорию предприятия», — описал он ситуацию и подчеркнул, что сейчас обстановка находится под контролем.

    Курмачев отметил, что предприятие в данный момент находится в стадии капитального ремонта. Пока его используют для починки некачественного оборудования.

    Также он уточнил, что именно сотрудники завода, когда шли на работу, почувствовали запах выброса и начали писать об этом в социальных сетях.

    «Крымский титан» не впервые попадает в сводки новостей после выбросов вредных веществ. В сентябре 2018 года власти Крыма ввели режим ЧС в Армянске после пятикратного превышения предельно допустимой концентрации хлористого водорода и сернистого ангидрида в воздухе.

    Причиной выброса стали испарения из отстойника, где хранилась кислота. Разбавлявшая химические вещества вода закончилась, что привело к увеличенной концентрации кислоты. Работу завода остановили, а детей вывезли из города на каникулы.

    Новости SMI.FM