Выброс сернистого ангидрида произошел на заводе «Крымский титан»

По его словам, новый сернокислотный цех начали запускать еще минувшим вечером. Само помещение после ремонта холодное и сырое. Утром через основную трубу произошел выброс сернистого ангидрида.

«Это облако частично попало на территорию предприятия», — описал он ситуацию и подчеркнул, что сейчас обстановка находится под контролем.

Курмачев отметил, что предприятие в данный момент находится в стадии капитального ремонта. Пока его используют для починки некачественного оборудования.

Также он уточнил, что именно сотрудники завода, когда шли на работу, почувствовали запах выброса и начали писать об этом в социальных сетях.

«Крымский титан» не впервые попадает в сводки новостей после выбросов вредных веществ. В сентябре 2018 года власти Крыма ввели режим ЧС в Армянске после пятикратного превышения предельно допустимой концентрации хлористого водорода и сернистого ангидрида в воздухе.

Причиной выброса стали испарения из отстойника, где хранилась кислота. Разбавлявшая химические вещества вода закончилась, что привело к увеличенной концентрации кислоты. Работу завода остановили, а детей вывезли из города на каникулы.