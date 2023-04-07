Экология 07 апреля 2023, 01:26 Выброс пепла произошел на камчатском вулкане Безымянный

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Вулкан Безымянный, который располагается на Камчатском полуострове, выбросил пепел на высоту 3,8 тысячи метров. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу территориального управления МЧС.

Выбросу присвоили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Пепел унесло в восточном направлении. Информации о выпадении пепла в месте проживания людей не поступало.

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«Высота самого исполина — 2882 метра. Безымянному присвоен оранжевый код авиационной опасности», — отметили в ведомстве.