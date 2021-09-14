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    14 сентября 2021, 21:16

    Введенный из-за лесных пожаров в Якутии режим ЧС отменили

    Арина Бобкова

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменили в Якутии. Раньше он был введен из-за лесных пожаров. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев, передал ТАСС.

    «Сегодня своим указом я снял уже чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики», — рассказал политик.

    Он отметил также, что на данный момент пожары не представляют опасности для людей, населенных пунктов и объектов экономики, сообщил RT.

    Ранее режим ЧС ввели в Чувашии из-за гибели посевов от засухи. Он вступил в силу 7 сентября.