Введенный из-за лесных пожаров в Якутии режим ЧС отменили

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменили в Якутии. Раньше он был введен из-за лесных пожаров. Об этом рассказал глава республики Айсен Николаев, передал ТАСС.

«Сегодня своим указом я снял уже чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики», — рассказал политик.

Он отметил также, что на данный момент пожары не представляют опасности для людей, населенных пунктов и объектов экономики, сообщил RT.

Ранее режим ЧС ввели в Чувашии из-за гибели посевов от засухи. Он вступил в силу 7 сентября.