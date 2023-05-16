Экология 16 мая 2023, 13:17 «ВузЭкоФест» подвел итоги опроса на тему устойчивого развития в университетах

Читать 360tv в

«ВузЭкоФест» подвел итоги опроса, проведенного совместно с Российским экологическим оператором и Университетом Правительства Москвы.

Именно университет должен способствовать достижению целей устойчивого развития в университетской среде, считает 41% опрошенных. По их мнению, делать это возможно через преподавание, исследования и адаптацию принципов устойчивого развития в обеспечении деятельности вуза. Только 11% молодых людей полагают, что это задача местных властей, еще 22% — что этим должны заниматься студенты-активисты.

Реклама

«РЭО выступает генеральным экопартнером проекта „ВузЭкоФест“. Важно популяризировать среди молодежи экономику замкнутого цикла, это экономическая модель, при которой максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырье. Развитие циклической экономики направлено на предотвращение роста полигонов и свалок в стране. Такой была тема фестиваля в прошлом году, а в этом стало наставничество. По итогам будет сформировано сообщество лидеров, которые будут искать наиболее эффективные решения в области устойчивого развития», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Что касается системности информационно-просветительской деятельности университетов по вопросам устойчивого развития, 65% отметили, что их вуз постоянно или время от времени проводит мероприятия по теме ESG. Всего 11% считают, что университет редко освещает эту тему.

При этом почти половина российской молодежи плохо разбирается в теме устойчивого развития. Треть молодых людей впервые услышали о ЦУР (целях устойчивого развития) на лекциях или мероприятиях в университете.

Только 17% респондентов хорошо ориентируются в теме устойчивого развития, 46% мало знают об этом, 30% респондентов же вообще не слышали о существовании ЦУР.

Среди тех, кто разбирается в данной повестке, 17% принимают участие в экологических и социальных мероприятиях в университете, еще 9% их организуют, 7% же никак не способствуют достижению ЦУР.

Больше трети опрошенных (36%) впервые ознакомились с ESG-повесткой в вузе, 18% прочитали об этом в социальных сетях, ещё 11% — в СМИ.

В опросе приняли участие 1144 респондентов в возрасте 18−30 лет из 20 российских вузов: студентов, аспирантов, преподавателей и административных сотрудников.

«Уже девять лет посредством проведения „ВузЭкоФест“ мы способствуем интеграции принципов устойчивого развития в деятельность российских, белорусских и других вузов стран ближнего зарубежья (например, Казахстана). На наш взгляд, именно университеты — драйверы перемен, и благодаря работе со студенческим и научным сообществами можно максимально эффективно просвещать молодежь, созидать и двигаться вперёд. Поэтому в этом году одна из главных тем „ВузЭкоФеста“ — внедрение системы эконаставничества в вузах, чтобы систематизировать деятельность образовательных учреждений по осмыслению национальной повестки и достижению Целей в области устойчивого развития», — рассказала Анастасия Окорочкова, директор АНО «Территория устойчивого развития» и руководитель фестиваля ВузЭкоФест.

IX молодежный фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест» в этом году проходил с 17 по 30 апреля — в нем приняло участие порядка ХХ человек из 50 вузов России и Республики Беларусь. По итогам фестиваля в топ-3 активных университета вошли ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова, БГУ и КубГТУ. Вуз-победитель приглашен в Зеленую лигу российских университетов.

Информационные партнеры фестиваля «ВузЭкоФест» — Университет Правительства Москвы, Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», KudaGo, АСИ, Вокруг света, Psychologies, Проект +1 и Теории и практики.

«ВузЭкоФест» — культурно-просветительский проект, который ежегодно проводит мероприятия, посвященные темам устойчивого развития в более 50 вузах Российской Федерации и республики Беларусь. Миссия проекта «ВузЭкоФест» — улучшить окружающую среду за счет внедрения концепции зеленых университетов и интеграции принципов устойчивого развития в деятельность вузов, городов и стран через раскрытие лидерского потенциала молодежи при реализации мероприятий в области устойчивого развития.