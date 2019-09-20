Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который накрыл камчатские поселки

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Сотрудники МЧС отметили, что угрозы жизни населения нет. В районе извержения ввели повышенный, оранжевый, уровень опасности для авиации, сообщил сайт «Мир 24».

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 20 сентября на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс до четырех тысяч километров», — сказали в ведомстве.

Пепел накрыл поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово.