Вулкан Пик Сарычева проснулся на Курилах

На курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. Опасности для населения он не представляет, так как рядом нет населенных пунктов.

В Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН сообщили «Интерфакс», что по северному склону идет небольшой поток лавы.

«Мы стали наблюдать с 10 января интенсивную термальную аномалию на вулкане. На спутниковых снимках высокого разрешения было видно, что кратер Пика Сарычева заполняется лавой. Мы видим умеренное эффузивное извержение», — рассказал сотрудник SVERT.

Наблюдение за вулканом группа ведет исключительно с помощью спутниковых данных. Сильное извержение с выбросом пепла может быть опасно для авиации.

Вулкан на острове Матуа является одним из самых активных действующих вулканов на Курилах. С 1760 года на нем было зафиксировано более 10 извержений. Последний раз Пик Сарычева просыпался осенью 2018 года, максимальная высота пепловых выбросов тогда достигала 4,5 километра.