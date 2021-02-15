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    15 февраля 2021, 09:18

    Вулкан Пик Сарычева проснулся на Курилах

    Екатерина Шамина

    На курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. Опасности для населения он не представляет, так как рядом нет населенных пунктов.

    Вулкан Пик Сарычева проснулся на Курилах

    В Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН сообщили «Интерфакс», что по северному склону идет небольшой поток лавы.

    «Мы стали наблюдать с 10 января интенсивную термальную аномалию на вулкане. На спутниковых снимках высокого разрешения было видно, что кратер Пика Сарычева заполняется лавой. Мы видим умеренное эффузивное извержение», — рассказал сотрудник SVERT.

    Наблюдение за вулканом группа ведет исключительно с помощью спутниковых данных. Сильное извержение с выбросом пепла может быть опасно для авиации.

    Вулкан на острове Матуа является одним из самых активных действующих вулканов на Курилах. С 1760 года на нем было зафиксировано более 10 извержений. Последний раз Пик Сарычева просыпался осенью 2018 года, максимальная высота пепловых выбросов тогда достигала 4,5 километра.