Экология 06 февраля 2023, 03:03 Вулкан на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил вверх 4,5 километра пепла РИА «Новости»

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Специалисты зафиксировали на вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир выброс пепла на высоту до 4,5 километра. Такие данные появились на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 90 километров к северу и северо-востоку от вулкана. На острове установили оранжевый цветовой код опасности для авиации.

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В последних числах января специалисты сообщили об активизации действующего вулкана Чикурачки. Пепловый выброс произошел на высоту до четырех километров. Столб пепла протянулся на 70 километров к востоку от вулкана.

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Вулкан Чикурачки считается одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Самые сильные его извержения наблюдались в 1853 и 1986 годах.