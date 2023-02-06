06 февраля 2023, 03:03
Вулкан на Курилах выбросил столб пепла высотой 4,5 километра
Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил вверх 4,5 километра пепла
Специалисты зафиксировали на вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир выброс пепла на высоту до 4,5 километра. Такие данные появились на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 90 километров к северу и северо-востоку от вулкана. На острове установили оранжевый цветовой код опасности для авиации.
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В последних числах января специалисты сообщили об активизации действующего вулкана Чикурачки. Пепловый выброс произошел на высоту до четырех километров. Столб пепла протянулся на 70 километров к востоку от вулкана.
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Вулкан Чикурачки считается одним из наиболее активных вулканов Курильских островов. Самые сильные его извержения наблюдались в 1853 и 1986 годах.
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