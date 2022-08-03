Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой почти 3 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла почти на три километра вверх. Ою этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, уточнило РИА «Новости».

«Сегодня в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра», — указано в сообщении спасательного ведомства. В нем также говорится, что шлейф распространился в северо-восточном направлении.

В Северо-Курильске, по данным диспетчеров, не наблюдается пеплопад, а также не ощущается запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. С октября 2016 года там продолжаются регулярные выбросы. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

Представители Института вулканологии ДВО РАН накануне, 2 августа, заявили, что активность вулкана Шивелуч на Камчатке стала опасной, кратер раскалился, а со склонов стекает лава. Директор организации Алексей Озеров добавил, что чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча.