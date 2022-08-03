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    03 августа 2022, 04:42

    Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой почти 3 километра

    Вулкан Эбеко на Камчатке выбросил столб пепла высотой 2,8 километра

    Валерия Шафирко

    Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла почти на три километра вверх. Ою этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России, уточнило РИА «Новости».

    «Сегодня в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра», — указано в сообщении спасательного ведомства. В нем также говорится, что шлейф распространился в северо-восточном направлении.

    В Северо-Курильске, по данным диспетчеров, не наблюдается пеплопад, а также не ощущается запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

    Эбеко расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. С октября 2016 года там продолжаются регулярные выбросы. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

    Представители Института вулканологии ДВО РАН накануне, 2 августа, заявили, что активность вулкана Шивелуч на Камчатке стала опасной, кратер раскалился, а со склонов стекает лава. Директор организации Алексей Озеров добавил, что чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча.