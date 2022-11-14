Экология 14 ноября 2022, 14:28 Вулкан на Камчатке выбросил пепельный столб до пяти километров

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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до пяти километров. Об этом написали «Известия» со ссылкой на региональное МЧС.

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В ведомстве уточнили, что шлейф пепла распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. Отмечается, что населенные пункты отсутствуют на пути распространения пеплового шлейфа. По данным издания, в районе вулкана нет групп туристов.