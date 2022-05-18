Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 3 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту три километра. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Высота пеплового столба составила до трех тысяч метров при высоте самого исполина 1469 метров. Шлейф протянулся на 18 километров к северо-востоку», — рассказали в ведомстве.

Высота вулкана Карымский составляет 1536 метров. Вулкан является наиболее активным из всех в Елизовском районе края.