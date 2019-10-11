Вулкан Этна проснулся на Сицилии

Сегодняшнее извержение вулкана сопровождалось взрывами. В небо полетел вулканический пепел. Сейчас над кратером Этны хорошо видны столбы серого дыма. Итальянские наблюдатели следят за развитием событий и регулярно обновляют снимки происходящего на своем сайте.

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Вулканологи центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Между тем из-за вулканических выбросов в атмосферу пришлось ограничить работу местного аэропорта. Самолеты сейчас беспрепятственно вылетают из Катании, а вот приземление разрешают далеко не всем. Администрация аэропорта ограничила прием самолетов четырьмя в час. По этой причине возможны задержки рейсов.

Этна внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последний раз от ее извержения люди пострадали в 2017 году: были ранены 10 человек.