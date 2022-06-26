Вулкан Эбеко проснулся на Курилах и стал выбрасывать пепел

Курильский вулкан Эбеко снова активизировался. Он уже дважды выбросил пепел в воздух. Очередное «представление» вулкана попало на видео.

Как сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области, на Эбеко произошло два пепловых выброса. Столбы пепла поднялись на высоту около двух километров. Шлейф распространился в северо-западном направлении.

Вулкан Эбеко находится на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска. Он периодически выбрасывает пепел с осени 2016 года. Рекордный выброс зафиксировали в 2018 году, когда его высота составила шесть километров.