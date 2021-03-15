Вулкан Эбеко помешает пролету самолетов над Курилами

Выброс пепла на два километра зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом говорится в сообщении Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

По оценке специалистов, извержение вулкана носит умеренный характер.

«По визуальным данным вулканологов Северо-Курильска, в результате взрыва пепел поднялся до двух километров над уровнем моря, облако пепла дрейфует к юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

Наблюдатели отметили, что выбросы пепла могут подняться на высоту до шести километров в любое время, что может помешать полету низколетящих самолетов и сказаться на работе аэропорта Северо-Курильска.

Появление лавы в ходе извержения Эбеко эксперты оценили как маловероятное. Это очень старый вулкан, и его относят к затухающим.

Вулкан Эбеко расположен в семи километрах от Северо-Курильска. В последний раз он извергался в 2012 году, после чего наступил период затишья, который закончился в октябре 2016 года.