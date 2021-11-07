Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на два километра

В воскресенье вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,2 километра», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. По предварительным данным, пеплопада не наблюдался, написала «Газета.ru». Также не было запаха сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Несколько дней назад Вулкан Пик Сарычева проснулся на Средних Курилах. Ученые сообщили, что его кратер наполнился лавой. При эксплозивном извержении с выбросами пепла может возникнуть опасность для авиалиний, расположенных вдоль Курильских островов, предупредили специалисты. Важно, что населенных пунктов поблизости от вулкана нет. Как известно, одно из самых ощутимых извержений этого вулкана случилось в июне 2009 года.