Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на Камчатке | 360°

Экология 24 октября 2022, 15:38 Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на Камчатке

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На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до девяти километров. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на региональное МЧС.

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По данным издания, распространение пеплового шлейфа идет по направлению на северо-восток. Отмечается, что на его пути нет населенных пунктов. Выпадения пепла при этом не фиксируются. В высоту вулкан Безымянный достигает трех километров. Он располагается в 40 километрах от ближайшего поселка.