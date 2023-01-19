Экология 19 января 2023, 15:51 ВЦИОМ: больше половины россиян сортируют отходы

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53% жителей России рассказали, что сортируют отходы.

Об этом говорится в докладе «Национальных проектов России» «Экологическая повестка как стратегический ориентир российской экономики и общества». Среди тех, кто сортирует, большая часть сортирует все отходы — 24%, 22% сортирует только опасные отходы, 11% — отделяет крышечки для сдачи на переработку. Чаще других сортировкой отходов занимаются работники крупных и средних компаний, а также жители Москвы.

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«Одно из важнейших направлений деятельности Российского экологического оператора — просветительская работа с населением. К 2030 году перед нами стоят национальные цели: сортировать 100% отходов и снизить долю захоронения вдвое. Без сознательности граждан это невозможно. Поэтому так важно поддерживать экологические инициативы и популяризировать раздельный сбор отходов. В 2021 году мы создали федеральный медиабанк. В него вошли 24 просветительских видеоролика, в том числе со звездами, более 300 просветительских плакатов, более тысячи фотографий с российских объектов инфраструктуры по обращению с отходами. В 2022 году мы продолжили наполнять медиабанк видеороликами, рассказывающими о пользе сортировки и об экономике замкнутого цикла. Ролики транслируются в метро Москвы и на федеральных каналах ТВ. В свою очередь, медиабанк открыт и доступен каждому жителю России. Так, создав банк различного контента — текстового, визуального — мы помогли регионам начать просветительские кампании на тему раздельного сбора отходов. Охват населения просветительскими материалами составил свыше 50 млн человек», — сказал генеральный директор российского экологического оператора Денис Буцаев.

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По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июле 2022 году, в рейтинге потенциальных видов экологической активности сбор вторичных ресурсов (макулатуры, крышечек, батареек) занял третье место. На первое место вышла посадка деревьев, на второе — уборка мусора в городах и парках.

Напомним, в конце 2023 года РЭО подвел итоги всероссийской акции по сбору макулатуры — «Миллион — Родине!». Цель — дать бумаге вторую жизнь. В рамках акции удалось собрать около 73,5 тысячи тонн макулатуры. Вырученные за собранную макулатуру деньги пошли на благотворительные цели. Удалось закупить необходимые для детского дома в Луганске вещи: бытовую технику, мебель, а также оснащение детской и спортивной площадки.

Более трех тонн отходов собрали волонтеры «Зеленого Десанта» за три уборки на Байкале. В рамках проекта «Зеленый десант» в апреле и мае 2022 года более 60 субботников состоялось по всей России при поддержке РЭО. В них приняли участие почти 3,5 тысячи человек, которые собрали 62,7 тонны отходов. Акцию поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. РЭО планирует продолжить эти акции и в этом году.