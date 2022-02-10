РЭО: вторсырье станет обязательным на стройках

Российский экологический оператор (РЭО) предложил сделать обязательным использование вторсырья на всех строительных объектах. Для этого нужно установить нормативы и требования, которые постепенно будут вводиться на стройках.

«Предлагается установить норматив обязательного применения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в строительстве. На первом этапе это будет введение обязательного требования на государственных стройках, включая программы реновации. Затем расширить обязательные критерии применения ВМР для госкорпораций, в том числе на строительство промышленных объектов, ввести директивы по обязательному применению ВМР. Третьим шагом станет закрепление применения нормативов обязательной доли ВМР на всех строительных объектах», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» планируется разработать и утвердить комплексные планы по вовлечению ВМР и вторсырья в отрасль строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Поправки в закон «Об отходах» подготовят Минприроды РФ и Минстрой РФ. Будут разработаны «зеленые» стандарты в строительстве, в которых важно предусмотреть требования к использованию перерабатываемых материалов на всех этапах строительного цикла.

Буцаев отметил, что для стимулирования переработки и применения ВМР в строительной отрасли предлагается урегулировать в нормативных правовых актах обязательный минимальный процент вовлечения ВМР в строительстве и производстве стройматериалов. Также требуется разработка справочника НДТ по производству строительных материалов с использованием ВМР и по применению в строительстве таких материалов, разработка механизмов приоритетного использования материалов, полученных с использованием вторичного сырья, при закупках для государственных и муниципальных нужд.

«Внесение изменений в нормативные и технические документы в части большего стимулирования к использованию вторсырья в строительстве направлено на развитие отрасли переработки отходов. Это, в свою очередь, позволит создать новые рабочие места, привлечь дополнительные налоги, а также снизить расходы федерального бюджета на рекультивацию объектов размещения отходов (полигонов)», — добавил Буцаев.