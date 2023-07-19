Экология 19 июля 2023, 10:30 Вторсырье из отходов начнут возить по железным дорогам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Грузы пользователей Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, будут оформляться к доставке по железной дороге на Электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). Перевозки осуществляют операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.

«РЭО продолжает расширять сотрудничество с участниками транспортного рынка по развитию сферы обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. Одним из шагов стала коллаборация цифровой платформы РЭО по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП. На цифровой платформе пользователи могут заказать услуги железнодорожных перевозок и сопутствующие сервисы: предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечь финансирование под перевозку и другие», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Железнодорожный транспорт — самый экологичный вид транспорта, поэтому мы со всей ответственностью подошли к сотрудничеству с ППК РЭО и уверены, что интеграция двух цифровых платформ, в том числе, внесет вклад в повышение экологической безопасности и развитие экономики замкнутого цикла», — прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.

Чтобы воспользоваться услугами ЭТП ГП, необходимо на ней зарегистрироваться. Видеоинструкция по регистрации находится по данной ссылке, видеоинструкция по оформлению и заведению заказа — по следующей ссылке.

«Мы продумали интеграцию таким образом, что на электронной площадке РЭО будет обозначен отдельный модуль „Грузовые перевозки“. Площадка занимается перевозкой всех грузов по железной дороге на территории РФ, включая все виды отходов, кроме опасных. На площадке опубликована оферта, действующая для всех клиентов и поставщиков», — отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) — цифровая платформа ОАО «Российские железные дороги» для организации перевозок грузов железнодорожным транспортом во внутрироссийском и международном сообщении.

ООО «Цифровая логистика» — оператор ЭТП ГП.