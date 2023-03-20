Экология 20 марта 2023, 14:58 Второй сезон акции «Миллион — Родине!» стартовал в России

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В этом году в рамках масштабной акции по сбору вторичного сырья волонтеры-экологи планируют охватить порядка 100 тысяч участников.

Второй сезон всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» стартовал в России. Акция от Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» пройдет с 20 марта по 5 июня 2023 года.

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«Всероссийская народная акция по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“ проводится второй раз. Первый сезон прошел с 15 сентября по 5 декабря 2022 года. Тогда в ней приняли участие более 83 тысяч человек из 70 регионов России, которые отправили на переработку 73 тысячи тонн макулатуры. Вырученные от сдачи на переработку средства в размере 1 млн рублей направили на гуманитарную помощь детскому дому и приюту для безнадзорных животных Луганской народной республики. Помимо основной задачи по сбору вторсырья, что отвечает принципам экономики замкнутого цикла, будет большое внимание уделено экопросвещению населения. Молодежь узнает о переработке вторичного сырья, реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, познакомится с экопривычками, а взрослая аудитория вспомнит добрую традицию сдачи макулатуры», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Присоединиться к сдаче макулатуры можно в двух форматах: участники могут самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем учреждении/организации или отнести накопленное вторсырье в верифицированный пункт приема. Первый способ организации подходит для высших учебных заведений, организаций среднего профессионального образования, школ, детских садов, отделений домов молодежи, учреждений дополнительного образования, бизнес компаний. Заявки на вывоз вторсырья от учреждений принимаются при накоплении от 500 кг.

Индивидуально принять участие в акции может каждый желающий, сдав макулатуру в организации, осуществляющие сбор вторичного сырья у населения. Узнать местонахождение таких пунктов приема можно на сайте акции. Логистическим партнером акции по вывозу вторсырья выступит сервис «Убиратор».

«Помимо непосредственной сдачи макулатуры в рамках акции организаторы займутся и экопросвещением участников. РЭО совместно с волонтерами-экологами проведут экологические уроки, просветительские мероприятия и организуют экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

«Синтез экопросвещения и создания условий для экологичного образа жизни превращают акцию „Миллион — Родине!“ в масштабный проект, который формирует полную экологическую повестку вокруг участников, — делится замыслом проекта председатель ВОО волонтеров-экологов „Делай!“ Андрей Руднев. — Посредством экоуроков и других просветительских мероприятий мы культивируем раздельный сбор отходов, превращая его в привычку, необходимую для полноценной жизнедеятельности человека».

Всероссийская народная акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» является преемником советской традиции по сдаче вторсырья. Всесоюзные соревнования пионерских и комсомольских организаций школ по сбору и сдаче государству макулатуры под девизом «Миллион — Родине!» проходили в СССР в 1970—1980-х гг.

Экологическую инициативу традиционно поддерживают общественные организации и бизнес-сообщество. Так, коммерческими партнерами стали: каршеринг «BelkaCar», сервис аренды самокатов «Юрент», российский бренд одежды «Береги» и программа развития «Другое дело». Общественными партнерами «Миллион — Родине!» в этом сезоне выступят Российское движение детей и молодежи, проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Экософия», международная премия #МЫВМЕСТЕ, всероссийские конкурсы «Твой Ход» и «Большая перемена», общественная организация «Городские реновации».

Акция проходит по инициативе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» и Всероссийской общественной организации волонтеров- экологов «Делай!». Генеральными партнерами проекта выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», Лига переработчиков макулатуры и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».