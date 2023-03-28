Экология 28 марта 2023, 15:39 Второй сезон акции «Миллион — Родине!» начался в России

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В этом году экологические волонтеры охватят около 100 000 участников в рамках масштабной кампании по сбору макулатуры.

Стартовал второй сезон Всероссийской гражданской кампании "Миллион - Родину" по сбору макулатуры в России. Кампания Общероссийской общественной организации "Делаем!" российского экологического бизнеса и экологических волонтеров пройдет с 20 марта по 5 июня 2023 года. Всероссийская народная акция по сбору макулатуры "Миллион за Родину!" будет проводиться во второй раз. Первый этап проходил с 15 сентября по 5 декабря 2022 года. В нем приняли участие более 83 000 человек из 70 регионов России, которые отправили на переработку 73 000 тонн макулатуры; вырученные от переработки средства в размере 1 миллиона рублей были переданы на гуманитарную помощь детским домам и приютам для брошенных животных в Луганской Народной Республике. Помимо основной задачи по сбору вторсырья в соответствии с принципами замкнутой циркулярной экономики, большое внимание будет уделено экологическому просвещению населения. Молодежь узнает о реформах в области переработки и утилизации твердых бытовых отходов и выработает экологичные привычки, а взрослой аудитории напомнят о доброй традиции сдавать использованную бумагу", - говорит Денис Буцаев, генеральный директор РЭО. Принять участие в кампании по сбору макулатуры можно двумя способами: организовать собственный сбор макулатуры в своем учреждении или организации, либо принести накопленное вторсырье в проверенный пункт приема. Первый вариант подходит для вузов, профессиональных училищ, детских садов, молодежных центров, высших учебных заведений и коммерческих компаний. Заявки на сбор вторсырья от учреждений принимаются при накоплении 500 кг и более. Принять участие в этой кампании может любой желающий. Расположение пунктов сбора можно найти на сайте кампании. Компания "Ubilator" выступит логистическим партнером в этой кампании. "Помимо непосредственной сдачи макулатуры во время акции, организаторы также стремятся просвещать участников об окружающей среде: вместе с волонтерами-экологами REO организует экологические классы и образовательные мероприятия, а также экскурсии на перерабатывающие заводы в разных регионах страны. Мы проводим экологические уроки и образовательные мероприятия совместно с экологами-волонтерами, а также организуем экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны", - говорит Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций компании "Российский экологический оператор". Интегрируя экологическое образование и создание условий для экологичного образа жизни, акция "Миллион за Родину! Акция - это масштабный проект, формирующий вокруг участников полноценную экологическую повестку! Андрей Руднев. - Через экоуроки и другие образовательные мероприятия мы вырабатываем привычку разделять и собирать отходы, что является необходимой привычкой для полноценной жизни человека". Вся Россия.