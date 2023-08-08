Экология 08 августа 2023, 10:08 Второй раз за лето в Магаданской области выпал снег Снег выпал в центральных районах Магаданской области

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В центральных районах Магаданской области резко похолодало и выпал снег. Жители поселка городского типа Дукат Омсукчанского округа показали припорошенные деревья, сообщило ИА MagadanMedia.

В поселке стояла жара, температура воздуха достигала +37 градусов. Погода резко изменилась 8 августа. Выпал снег, а столбик термометра опустился до +20 градусов. Аналогичная ситуация — в поселке городского типа Ягодное.

Специалисты Колымского УГМС предупреждали жителей Магаданской области, что в ночь на 8 августа пройдет дождь со снегом и похолодает до -1…-6 градусов. Днем температура воздуха повысится до +11…+16 и пройдут новые осадки. Заморозки сохранятся еще в течение двух дней. Синоптики заявили, что это второй за лето 2023 года снегопад — предыдущий прошел месяц назад, 10 июля, после аномальной жары.

В середине июня снег выпал в Воркуте. «Известия» показали видео из Республики Коми.