Экология 21 марта 2023, 14:06 Второй экодом открыли на Ямале

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В экодом можно приносить вторсырье на переработку.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 21 марта в Новом Уренгое состоялось открытие второго экодома ЯмалЭкоДом.

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«Работа экодомов направлена в первую очередь на экологическое просвещение. Для горожан устраиваются бесплатные мастер-классы, культурные события (концерты, квартирники, спектакли) с экологическим подтекстом, проводится демонстрация переработки пластиковых крышек в брелоки, а школьникам предлагают принять участие в конкурсах. Пункты становятся отличной площадкой для встреч экоактивистов и волонтеров. Но что еще важно, в экодома граждане могут принести раздельно накопленное вторсырье (пластик, стекло, бумагу и картон, алюминий и отработанные батарейки), которое отправится на переработку. Как правило, такие пункты устанавливают региональные операторы, это отвечает принципам экономики замкнутого цикла и положительно влияет на ее формирование в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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ЯмалЭкоДом — это совместный социально-экологический проект регионального оператора по обращению с ТКО в ЯНАО ООО «Инновационные технологии» и компании-перевозчика АО «Ямалэкосервис», реализованный при поддержке муниципальных органов власти.

«Первый ЯмалЭкоДом открылся в Салехарде 19 декабря 2022 года. Экодом работает в ежедневном формате. За первые месяцы работы его уже посетили более 3 тысяч гостей, принято 6,5 тонны вторсырья, включая более 60 кг отработанных батареек. Уверен, что в Новом Уренгое ЯмалЭкоДом продолжит традицию воспитания у населения бережного отношения к природным ресурсами и окружающей среде, обучению основам раздельного сбора отходов», — отметил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В целях популяризации раздельного накопления отходов, ознакомления населения с правилами подготовки и сдачи вторсырья на переработку региональный оператор

ООО «Инновационные технологии» организовал выездную площадку ЯмалЭкоДома — ЭкоЧум, выполненную в виде традиционного жилища народов Севера. Выездной формат уже опробовали в Надыме, где в рамках празднования Дня оленевода 25 и 26 февраля ЭкоЧум посетили 700 человек.

Следующим местом установки ЭкоЧума станет Салехард, где он будет открыт во время празднования Дня оленевода 25 и 26 марта.

Ознакомиться с графиком работы экодомов, афишей мероприятий, новостями, информацией по приему вторсырья можно на сайте и в сообществе.