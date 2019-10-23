Экологические лайфхаки. Второй день выставки Wasma прошел в Москве

Международная выставка экотехнологий Wasma продолжается. Уже второй день в Москве обсуждают развитие мусорной индустрии в мире. Кстати, Подмосковье тоже среди участников.

Этот день конгресса начался на английском языке, причем со скандинавским акцентом. Из Швеции приехали одни из лучших мировых экспертов по переработке отходов. Эта страна давно показала: отходы — не проблема, а целый океан возможностей. Теперь шведы даже закупают мусор у соседей. А еще им принадлежит своеобразный мировой рекорд: их производства утилизируют 99% отходов со всей страны!

Открыли скандинавы и другой лайфхак: мусор — это еще и про энергию. За год в Швеции производят около 17 тераватт-часов энергии. Это хватает на то, чтобы обеспечить ресурсом почти пятую долю страны.

Источник фото: телеканал «360»

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Россия в вопросе мусора пока еще не Швеция, но прогресс уже есть. Одним из командиров умной переработки считается Подмосковье. Но успех региона больше необходимость, чем блажь. Ежегодно растет производство товаров как на экспорт, так и для внутреннего пользования. Вместе с этим увеличивается количество упаковок — потенциального мусора. Поэтому серьезные меры необходимы.

«Мы рассчитываем на поддержку наших инициатив, связанных с изменением правил расширенной ответственности производителей. Мы планируем, что там тоже будет создан фонд с целевыми задачами на поддержку, а точнее, на выплату денег утилизаторам. Которые будут заниматься сбором фракций, подготовкой фракций и сбытом фракций», — рассказал Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО).

Взгляд изнутри

В Подмосковье работает завод «Пларус», на котором перерабатывают пластмассу. Процесс идет в несколько этапов: отсортированный пластик сначала моется, затем дробится и переплавляется в мелкую фракцию. Потом старые отходы превращаются в новую тару.

«На конвейер попадают такие формы, которые в упаковке попадают к нашим клиентам и станут отличными бутылками для производства молока», — отметила Татьяна Захарова, начальник цеха производства ПЭТ.

Источник фото: телеканал «360»

Ведущие мировые корпорации уже оценили качество подмосковной переработки. А некоторые из них и вовсе стали сотрудничать с «Пларусом». И среди гигантов Coca-Cola. Со временем клиентов такого уровня у завода становится все больше и больше

«За семь месяцев только этого года сумели выпустить на рынок крупнейший портфель косметической продукции в стопроцентно перерабатываемом ПЭТ флаконе благодаря компании „Пларус“, но это один из двух-трех примеров в России, где это возможно», — поделилась Ирина Бахтина, вице-президент компании Unilever.

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Отсюда вывод: победить в соревновании с мусором можно лишь всей страной. Работа перерабатывающих заводов зависит от каждого человека.