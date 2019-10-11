Вторая жизнь пластика. Как в Подмосковье перерабатывают бутылки… в бутылки

Как работает в Подмосковье циркулярная экономика? Завод в Солнечногорске по переработке пластмассы показывает процесс наглядно. Подробнее о круговороте пластика в природе узнал корреспондент «360».

На заводе «Пларус» в Подмосковье говорят на шведском и немецком. Само предприятие похоже на царство вторсырья. Поступают туда бутылки после сортировки на полигонах. На пластике остаются частички пищи, мусора, но работники успешно с этим справляются. Кстати, лишь один процент приходит из Солнечногорска. Остальные же — со всего региона.

Источник фото: телеканал «360»

«Проблемы с сырьем — основная причина. Проблема с сырьем, проблема с его качеством и количеством», — отметил Сергей Овсянников, руководитель направления по связям с органами государственной власти завода по переработке пластмасс «Пларус».

Ежегодно экспорт товаров, которые производит Подмосковье, растет. Огромное количество пищевых продуктов подразумевает тонны тары, пластика и отходов. С такими показателями вторичная переработка уже должна считаться за правило, и этот вопрос наконец вышел на уровень мировых производителей.

Источник фото: телеканал «360»

Среди клиентов завода известные «Нестле», «Тетра пак». Все они считают, что в недалеком будущем пора перейти на вторсырье. Существующая на сегодняшний день инфраструктура раздельного сбора обещает совершенствоваться. А это значит, что на «Пларусе» приток чистых пластиковых бутылок вырастет.

Кстати, «Кока-кола» тоже является постоянным клиентом завода. Из гранул того самого вторсырья получаются их пластиковые тары. Сам процесс переработки проходит в несколько этапов. Отсортированный пластик моется, дробится, переплавляется в мелкую фракцию и поступает на выплавку. Потом выдуваются бутылки.

«На конвейер попадают преформы, которые в упаковке поедут к нашим клиентам и станут отличными бутылками для производства молока», — рассказала Татьяна Захарова, начальник цеха производства преформ завода ПЭТ «Европласт».

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Если говорить о той самой циркулярной экономике, за которую сегодня радеет весь мир, Подмосковье играет здесь ключевую роль. Регион обладает достаточными перерабатывающими мощностями. Жизненный круг одной пластиковой бутылки цикличен — теперь убедиться в этом может каждый.