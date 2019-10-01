Вторая жизнь пластика и стекла. Куда уходит подмосковный мусор после сортировки

Куда отправляется мусор после сортировки? Хватает ли в Подмосковье предприятий для переработки пластика, бумаги, стекла и алюминия? На эти вопросы ответил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин во время эфира на телеканале «360».

По его словам, в Московской области нет проблем с переработкой пластика и алюминия.

В Зарайске, где в сентябре открылась вторая очередь комплекса по переработке отходов «Экоград» на переработку отправляется около 350 тысяч тонн мусора в год. Как отметил генеральный директор предприятия Нэлли Ященко, комплекс обрабатывает 20 видов вторсырья.

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«Сейчас 20 видов вторичного сырья уже сортируем, отправляем на переработку. Например, в Санкт-Петербург. Активно востребован пластик, ПЭТ-бутылка. Ощущаем, что у переработчиков ее дефицит — нам часто звонят и хотят ее попробовать. Также матовая ПЭТ-бутылка пошла в переработку, масляная, хорошо идет пленка ПВД, стретч-пленка. Это вторсырье отправляется в Тверь и Орловскую область», — рассказала гендиректор КПО «Экоград».

В Подмосковье пока существуют затруднения с переработкой отдельных видов вторичного сырья. Решение данных проблем министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин назвал перспективной инновационной задачей.

«Сейчас открывается большое предприятие в Пушкинском районе, оно будет девять номенклатур вторичного сырья в части пластика приобретать. С пластиком и алюминием проблем в Московской области нет. Это точка роста малого бизнеса. Есть вопрос пока по стеклу, и он связан в первую очередь с требованием к такому сырью — большинство производителей делают индивидуальные бутылки, и мы не можем обеспечить цикл возврата каждому своей бутылки. Во всем мире это регулируется через залоговую стоимость», — отметил министр.

Он подчеркнул, что стекло, алюминий, резина — очень изменчивая продукция, и ее оборот поддерживается за счет залоговой стоимости.

«Как только бизнес будет понимать, что у него будут средства на вовлечение во вторичный оборот всей номенклатуры сырья, он будет также активно расти. Но мы будем помогать, мы уже понимаем, какие мощности размещать в Зарайске, в Солнечногорске», — добавил Евгений Хромушин.

Кроме того, министр сообщил, что в Подмосковье есть около двух миллионов тонн вторичного сырья, половина которого — из синих контейнеров — пойдет на комплексы по переработке отходов.