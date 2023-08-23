Экология 23 августа 2023, 09:29 ВСУ едва не сожгли один из крупнейших заповедников Европы Ракетный удар ВСУ спровоцировал пожар в заповеднике «Аскания-Нова»

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Украинские военные выпустили ракету по биосферному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области и спровоцировали пожар. Его потушили на площади 300 гектар, спасли краснокнижных животных и близлежащие населенные пункты, сообщили в Telegram-канале организации.

Удар по Большому Чапельскому поду ГАУ «Биосферный заповедник „Аскания-Нова“» нанесли 22 августа около 13 часов. Ракета упала, сдетонировала и подожгла сухостой. Из-за сильной жары и разнонаправленного ветра огонь быстро распространился на большой территории. Его тушила местная пожарная команда, херсонские спасатели, военные и фермеры.

Заповедник «Аскания-Нова» / Telegram Заповедник «Аскания-Нова» / Telegram Заповедник «Аскания-Нова» / Telegram Заповедник «Аскания-Нова» / Telegram Заповедник «Аскания-Нова» / Telegram

«Ландшафтный пожар был локализован на площади 300 гектар и ликвидирован. <…> Ущерб, нанесенный заповедной флоре и фауне, устанавливается», — сообщили в заповеднике.

«Аскания-Нова» занял свыше 33 тысяч гектар и стал одним из крупнейших биосферных заповедников в Европе. По словам администрации, из-за пожара могли пострадать занесенные в Красную книгу животные, дендропарк и близлежащие населенные пункты.

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