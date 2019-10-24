Вся правда о РОП. Кто будет платить за утилизацию продукции?

Производитель должен помочь потребителям решить проблему с отходами от использования его товаров и упаковки. Эти вещи нужно вернуть в хозяйственный оборот. А значит, руководителям компаний нужно финансировать раздельный сбор, перерабатывать использованные товары. Однако в первую очередь стоит задумываться, а можно ли будет в дальнейшем переработать эти товары.

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Важно соблюдать принцип «циклической экономики». Дело в том, что нужно возвращать как можно больше вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. При этом стоит отказаться от бездумного вывоза использованной продукции на полигоны.

К 2030 году Евросоюз должен прийти к таким цифрам: захоранивать только 10% отходов, а 90% перерабатывать. В России к 2024 году нужно будет перерабатывать 36% твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как же заботиться об экологии?

Исполнять РОП в России можно четырьмя способами. Вот они: самостоятельная утилизация продукции, заключение договора с профессиональным подрядчиком, коллективное выполнение обязанностей или уплата государству экологического сбора. Есть и пятый способ — объединить все эти пункты в один, только взять их в разных пропорциях.

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В Европе нет такого разнообразия. Вот именно по этому пути и призывает пойти Минприроды. Ведомство предлагает организовать единый государственный фонд, который будет следить за процессом утилизации отходов.

В мире существует около 400 систем РОП. Ни одна из них не подразумевает полностью самостоятельного ее исполнения, поэтому государство оказывает поддержку. Власти уполномочивают специальные организации собирать средства с производителей. На эти деньги они компенсируют переработчикам их затраты по утилизации отходов.

Липовые отчеты

В России отчеты по РОП предоставили 15 тысяч компаний, хотя всего в стране числится четыре миллиона юридических лиц. То есть отчитались 0,375% отечественных товаропроизводителей. Это статистические данные Росприроднадзора за 2018 год. Однако и это неполная картина. Некоторые производители намеренно покупали у фейковых утилизаторов липовые акты.

Именно поэтому Минприроды предлагает создать единственную специально уполномоченную организацию, которая будет заниматься получением всех средств экосбора.

«Никакого другого размера сбора, кроме как 100% ставки, существовать не может», — рассказал член наблюдательного совета СРО «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев.

Цены на товары подскочат?

Товаропроизводители пугают: если их заставят выполнять обязательства РОП, изменится и конечная цена на товары, в том числе на продукты первой необходимости. Граждане сильно ощутят эти изменения.

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Однако исполнительный директор «Лиги переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев развеял эти опасения. По его словам, потребитель не заметит изменений в стоимости товаров, так как оно будет незначительным.

При экосборе в рамках РОП в полном объеме, удорожание составит 77 рублей в месяц.

Сергеев рассказал, что некоторые товары даже, наоборот, могут стать дешевле. Их упаковку делают из макулатуры, а она подешевеет. А значит итоговая стоимость товара уменьшится.