Всероссийский слет волонтеров-экологов «Делай!» прошел в Москве

С 17 по 20 марта в Москве прошел Всероссийский слет региональных координаторов волонтеров-экологов «Делай!», где встретились 70 представителей организации более чем из 50 регионов страны для обмена лучшими региональными практиками и повышения компетенций лидеров местных сообществ в сфере организации экологических общественных мероприятий.

За четыре дня насыщенной программы были проведены образовательные лекции, мастер-классы, тренинги, встречи с экспертами и круглые столы, а также экскурсии на перерабатывающие предприятия и центры по сбору вторичного сырья.

Источник фото: телеканал «360»

Первый день слета начался с посещения подмосковного комплекса по переработке отходов «Восток» — крупнейшего в Европе перерабатывающего центра, где сортируют до 1,2 млн тонн отходов в год. Участники экскурсии ознакомились со всеми этапами работы с отходами в комплексе, пообщались с сотрудниками, а также на практике увидели весь процесс переработки отходов от прибытия вторсырья в центр и поочередной сортировки отходов к определенным фракциям до изготовления нового сырья.

Источник фото: телеканал «360»

Второй день слета начался с образовательной программы и обмена лучшими практиками среди региональных координаторов «Делай!». Следом участники слета посетили НеМузей мусора, где ознакомились с тем, как функционирует центр по приему вторичного сырья на переработку, и какую просветительскую деятельность он ведет. Также в рамках второго дня слета удалось посетить концерт в Лужниках, посвященный воссоединению Крыма с Россией.

Источник фото: телеканал «360»

Третий день прошел не менее продуктивно: региональные координаторы «Делай!» встретились с Антоном Тицким, советником главы Федерального агенства по делам молодежи, Натальей Сенниковой, заместителем руководителя Департамента медийных, просветительских, специальных и международных проектов ППК «РЭО», Маргаритой Петелиной, куратором национального проекта «Экология» и другими. Во время встреч, открытых дискуссий и презентаций проектов у участников была возможность не только узнать новую информацию от экспертов, но и задать свои вопросы, получив конкретные советы к действию.

Слет завершился подведением итогов, определением развития региональных отделений и общей экскурсией в Ботанический сад МГУ им. Ломоносова.