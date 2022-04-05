Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Надежный партнер — экология». Участие в нем могут принять любые предприятия и организации вне зависимости от размера и регионального местонахождения. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации и Правительства РФ.

«Лучшие региональные природоохранные практики должны развиваться и масштабироваться на всю страну. Всероссийский конкурс „Надежный партнер — экология“ позволит выявить лидеров в разных отраслях, касающихся экологии. Одна из номинаций касается и деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на конкурсе будет выявлен лучший проект по эффективному обращению с ТКО. Будем ждать с нетерпением результатов и следить за конкурсом», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Для большей детализации номинации разделили по категориям: малые и средние предприятия, некоммерческие организации, крупные предприятия, бюджетные организации, финансовые организации. По словам организаторов, основной задачей конкурса является содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология». Конкурс направлен на выявление наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов, а также популяризацию в среде бизнес-сообщества и населения страны проектов экологической модернизации и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Заявки будут приниматься до 9 сентября 2022 года. Церемония награждения состоится осенью 2022 года. Заявки принимаются через форму на официальном сайте конкурса www.topecopro.ru Подробную информацию можно получить у организаторов конкурса: тел.: +7 495 973-55-00, +7 915 054-22-63, e-mail: [email protected]

Конкурс проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии, Минэнерго России, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, АНО «Национальные приоритеты».