Всероссийский экологический диктант пройдет 15–16 ноября 2020 года онлайн и на удаленке

Мероприятие будет проходить 15–16 ноября как в оффлайн, так и онлайн-формате.

Организаторами проведения диктанта выступают «Федеральный детский эколого-биологический центр», автономная некоммерческая организация «Равноправие», общероссийское движение «АнгелДетствоХранитель». Акция проводится при поддержке Минпросвещения России, а также Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по делам молодежи.

Проект поддерживают известные деятели науки и культуры — Лео Бокерия, Олег Газманов, Никас Сафронов, Оксана Федорова и другие.

В экодиктанте примут участие более миллиона школьников и студентов, специалистов крупнейших корпораций и предприятий, экспертов в области охраны окружающей среды, а также государственных и муниципальных служащих. Все написавшие экодиктант получат сертификаты участников или победителей, в зависимости от количества набранных баллов.

Всероссийский экологический диктант проводится с целью популяризации экологических знаний среди жителей и повышения уровня экологической грамотности.

Принять участие в диктанте сможет любой желающий. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте акции экодиктант.рус.