Экология 02 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Всероссийская акция по сбору макулатуры стартовала на Камчатке

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О ней объявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Глава РЭО поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке и призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине». Проект предполагает собирать макулатуру по всей России.

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«Спасибо, что присоединяетесь к нашим акциям, что остаетесь неравнодушными и открытыми к диалогу с нами, дядьками в деловых костюмах, которые занимаются довольно скучными делами вроде инвестиций в отрасль переработки и строительства новых заводов. Эта наша работа, конечно, очень важна. Но что еще важнее — личная вовлеченность каждого в раздельный сбор отходов. Ведь без него — построй хоть 1000 заводов — толку не будет. И здесь я хочу обратиться к вам с просьбой. Просьбой поддержать еще один наш проект — „Миллион Родине“. Это акция по сбору макулатуры. Название акции не случайно. В Советском Союзе молодежь собирала миллион тонн вторсырья для подобного проекта. Тогда им это удалось за семь лет», — сказал Денис Буцаев.

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Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября. В рамках акции РЭО также проведет с волонтерами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны.

«И что важно: вся эта макулатура, которую вы сдадите, обязательно будет переработана. По всей нашей стране есть 90 профильных заводов. Например, в Подмосковье, Нижегородской области или Сибири. Каждый год эти предприятия перерабатывают четыре миллиона тонн бумажной упаковки. Так что можете быть уверены — сданная вами макулатура обретет новую жизнь. И станет новой упаковкой для яиц или фруктов, туалетной бумагой, гипсокартоном или, может быть, даже блокнотом», — добавил гендиректор РЭО.

Участниками проекта станут вузы, ссузы, школы, детские сады, отделения домов молодежи в муниципалитетах России, предприниматели. Каждый желающий сможет сдать макулатуру в организации, собирающие вторсырье у населения. Когда эти организации соберут более 300 килограммов, они смогут передать макулатуру в пункты «Миллион Родине». Подробности на сайте.

Идея «Миллион Родине» родилась еще в СССР — масштабный сбор вторичного сырья пионерами проходил в 1970–1980-х годах. Тогда за семь лет удалось собрать миллион тонн вторсырья.

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