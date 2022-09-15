Всероссийская акция по сбору макулатуры «Миллион Родине» продлится 2 месяца | 360°

Экология 15 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Всероссийская акция по сбору макулатуры «Миллион Родине» продлится 2 месяца

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Всероссийская акция по сбору макулатуры «Миллион Родине» началась по всей стране 15 сентября. Российская молодежь соберет миллион тонн вторсырья, которое отправится на переработку. Российский экологический оператор и волонтеры-экологи «Делай!» также проведут в рамках акции экоуроки и экскурсии на заводы по переработке отходов. В первый день мероприятия пройдут в четырех регионах. А накануне акции школьники Камчатки уже собрали 1023 килограмма вторсырья.

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«Мы запускаем всероссийскую акцию по сбору макулатуры „Миллион — Родине!“. Подобные мероприятия в России не новы, они существуют в нашем государстве несколько десятков лет. Наши проекты различаются по механике и благодаря этому смогут обеспечить широкий охват населения. Идея „Миллион — Родине!“ родилась еще в СССР — масштабный сбор вторичного сырья пионерами проходил в 1970–1980-х годах. Тогда за 7 лет удалось собрать миллион тонн вторсырья. Сегодня мы хотим возродить дело и поддержать традиции прошлого», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября. В рамках акции РЭО также проведет с волонтерами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия в разных регионах страны. Уже 16 уроков прошли для школьников Дальнего Востока, а на Камчатке молодежь собрала более тонны макулатуры.

«Масштабная акция по сбору вторичного сырья покажет большинству жителей России важность действий каждого в формировании устойчивой экологической обстановки, сделает сопричастным к масштабному проекту, объединит граждан в позитивной экологической повестке», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Участниками проекта станут вузы, ссузы, школы, детские сады, отделения домов молодежи в муниципалитетах России, предприниматели. Каждый желающий сможет сдать макулатуру в организации, собирающие вторсырье у населения. Когда эти организации соберут более 300 кг, они смогут передать макулатуру в пункты «Миллион — Родине». Подробности на сайте: http://миллион-родине.рф.

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