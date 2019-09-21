«Все участвуют с удовольствием». Наталья Виртуозова посадила сосну на акции «Наш лес» в Раменском

Вице-губернатор Наталья Виртуозова приняла участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Вместе с жителями Раменского городского округа она посадила саженцы сосны вблизи села Гжельское.

«Акция очень популярна и любима среди жителей Подмосковья, она объединяет и детей, и молодежь, и старшее поколение. Видно, что все участвуют с большим удовольствием», — сказала Наталья Виртуозова, вице-губернатор Московской области.

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Виртуозова добавила, что эта история начиналась семь лет назад в рамках восстановления лесов после эпидемии жука-короеда. А сегодня, благодаря неравнодушным жителям, работа практически завершена, поэтому большинство площадок расположено внутри городов — в парках, аллеях и садах.

Сегодня на площадке в Гжельском работала полевая кухня, участники акции бесплатно получили весь необходимый инвентарь и посадочный материал. Всего здесь удалось высадить около 17 тысяч сеянцев сосен. Вместе с вице-губернатором сосновый лес восстанавливали еще 1200 человек. К слову, самому маленькому участнику акции недавно исполнилось 4 года, а самому старшему — 81. Так что, можно сказать, что Раменский городской округ озеленяли действительно и стар, и млад.