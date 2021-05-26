Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко рассказала, как будут ликвидировать вредные для окружающей среды предприятия в рамках «генеральной уборки». Все-таки объекты на территории страны проверят и внесут в реестр, но для этого нужно принять законопроект.

«Генеральная уборка — это инициатива, которая позволяет переломить ситуацию, перестать бросать объекты на суше и на море. Для этого необходимы законодательные изменения. И мы сейчас завершаем работу над соответствующим законопроектом. Он как раз поменяет отношение промышленников, предпринимателей к тому, чем они занимаются. Главный принцип — намусорил, убери за собой», — сказала Абрамченко в интервью «России 24».

Однако законопроект касается новых предприятий, что касается существующих, то по ним нужно собрать много бумаг, регионам и муниципалитетам включить их в реестр объектов накопленного вреда, выделить под это федеральное финансирование. И только после этого их можно будет начать ликвидировать.

Мы хотим эту ситуацию тоже переломить. Провести необходимую инвентаризацию на территории всей страны по всем объектам накопленного вреда, включить их в реестр просто и быстро. Бюджетные средства, которые накапливаются в разных уровнях бюджетной системы, как сказал президент, должны стать окрашенными и быть направленными на экологические инициативы Виктория Абрамченко вице-премьер правительства РФ

После того, как реестр сформируют, нужно будет выделить наиболее опасные объекты и их ликвидировать в первую очередь, отметила Абрамченко. По ее словам, бизнесу тоже помогут — через налоговые и экономические инструменты. Например, сейчас обсуждается, как стимулировать переход на зеленые технологии.