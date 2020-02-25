Все на прогулку: первый день весны принесет Москве и области тепло и солнце

В первый день весны москвичей и жителей Подмосковья ждет солнце, ясное небо и температура воздуха выше нормы. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Первый день весны, конечно, будет выше нормы, и особенно это будет ощущаться из-за яркого, уже мартовского солнца на небе. Плюс три градуса — это тоже оттепель, и для первых чисел марта это довольно высокая температура», — рассказала Позднякова. Ее слова привело РИА «Новости».

По ее словам, в субботу, 29 февраля а также в первый день весны, в воскресенье, 1 марта погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков при этом ждать не следует. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью может похолодать до минусовых значений, но не радикально: до -3 в Москве и до -5 в Подмосковье.

И все равно эти температурные показатели градусов на шесть-семь выше мартовской нормы, заметила синоптик. В этом году зима вообще побила все мыслимые рекорды по температуре: например, январь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений.