Житель Краснодара рассказал о потопе после ливня

Улицы Краснодара затопило после сильных ливней 26 июня. Водооткачивающая техника работает в четырех точках города, власти привлекли 23 машины, сообщили в пресс-службе администрации.

Жители города пожаловались на сильные подтопления, специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта тоже нашли несколько очагов. Водоткачивающая техника работает на бульваре Строителей, улицах Российской, Дружной и имени Мусоргского. Наготове еще 23 единицы спецтехники.

Последствия сильного дождя в центре Краснодара показали «Известия». В некоторых местах ночью вода доходила до колен. Несколько машин буквально утонули, водителям пришлось оставить их.

«Как-то пробираемся, ходим по улице. По-другому никак, к сожалению. Как видите, все мокрое», — рассказал местный житель.

Гидрометцентр предупредил, что дожди продолжатся в понедельник и вторник. Днем 27 июня ожидается +25 градусов и 0,6 миллиметров осадков, в ночь на 28 июня — +18 градусов и 2 миллиметра осадков. Днем во вторник потеплеет до +26 градусов и выпадет 1,6 миллиметра осадков.

Сильные ливни обрушились также на Крым. О подтоплениях сообщили в Симферополе и нескольких селах.